Польша уверенно обыграла Саудовскую Аравию на ЧМ-2022
Сборная Польши уверенно обыграла Саудовскую Аравию, которая в предыдущем туре стала одной из главных сенсаций футбольного Чемпионата мира-2022 в Катаре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Чемпионат мира-2022, группа С, 2-й тур
Польша - Саудовская Аравия - 2:0
Саудовская Аравия в первом тайме имела игровое преимущество и создала несколько опасных моментов. Но счет все-таки открыли поляки - на 39-й минуте форвард Роберт Левандовски не сумел переправить мяч в ворота, но сделал точный пас на Петра Зелиньски, которому удалось отличиться.
Еще до перерыва саудиты могли отыграться, но на добавленных минутах Салем Аль-Давсари не реализовал пенальти. Во втором тайме Левандовски переиграл вратаря после выхода один на один и забил свой первый гол на Чемпионатах мира.
Таким образом, Польша с 4 очками поднялась на первую строчку в группе С, следом идут саудиты. Свой матч сегодня также сыграют другие участники группы - Мексика и Аргентина.
Напомним, в первом туре Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину, которую называют одним из фаворитов мундиаля. Польша и Мексика сыграли вничью.
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