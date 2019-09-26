Мессі знову буде проходити відновлення

Фото: Мессі в матчі з "Вільярреалом" (fcbarcelona.com)

Терміни його повернення невідомі

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі пройшов медичне обстеження у зв'язку з новою травмою, отриманою в матчі шостого туру чемпіонату Іспанії з "Вільярреалом" (2:1). Про це інформує прес-служба каталонського клубу.

У 31-річного аргентинця діагностовано розтягнення м'яза лівого стегна і тепер знову буде проходити відновлення. Терміни відновлення не вказані. Повернення форварда на поле буде залежати від розвитку ситуації.

Нагадаємо, Мессі отримав нове ушкодження вже в першому матчі після місячного відновлення після травми, яку отримав під час літнього передсезонного турніру.

Гра з "Вільярреалом" стала для нього першою в сезоні, де він з'явився в стартовому складі. Але в результаті вже у перерві був замінений. Всього в поточному сезоні на рахунку нападника три матчі і один гольовий пас.

За день до цього матчу Мессі був визнаний кращим гравцем 2109 року за версією ФІФА. Ця нагорода дісталася йому в шостий раз. Раніше він завойовував трофей в 2009, 2010, 2011, 2012 і 2015 році.