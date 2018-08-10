Мессі став новим капітаном "Барселони"

Аргентинець візьме на себе роль пішов з команди Адреаса Іньєсти

Барселона визначилася з капітанами на новий сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.

Першим капітаном каталонців стане Ліонель Мессі, який в минулому сезоні заміняв в цій якості Андреаса Іньєсту, який покинув клуб в кінці минулого сезону. Аргентинець був віце-капітаном команди з 2015 року.

Другим капітаном призначений Серхіо Бускетс, третім - Жерар Піке, а четвертим - Серхі Роберто.

Ліонель Мессі виступає у складі "Барселони" з 2003 року і з тих пір за першу команду каталонців зіграв 637 матчів і забив 552 голи.