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Мессі побив рекорд Марадони за кількістю обводок на ЧС

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    27.06.2018 - 10:33
Фото: Мессі після матчу з Нігерією (twitter.com/Argentina)
Фото: Мессі після матчу з Нігерією (twitter.com/Argentina)

Дана статистика ведеться з 1966 року

Нападаючий збірної Аргентини Ліонель Мессі побив рекорд свого легендарного співвітчизника Дієго Марадони за кількістю успішних обводок на чемпіонатах світу. Про це повідомляє в Twitter статистичний агрегатор Opta.

Після гри з командою Нігерії Мессі зробив 107 успішних обводок в фінальних частинах мундіалю. Марадона 105 раз успішно обігравав своїх суперників на чемпіонатах світу. Важливо відзначити, що статистика за кількістю обводок підраховується з 1966 року.

Нагадаємо, збірна Аргентини вирвала перемогу у команди Нігерії в матчі третього туру групового етапу з рахунком 2:1 і насилу вийшла з групи з другого місця. Суперниками "альбіселеста" по 1/8 фіналу стануть французи.

Аргентина зазнала найбільшої за 60 років поразки на груповому етапі ЧС Хорватія розгромила Аргентину і вийшла в плей-офф ЧС-2018
Теги публікації: Диего Марадона, Месси, рекорд, сборная Аргентины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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