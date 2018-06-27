Мессі побив рекорд Марадони за кількістю обводок на ЧС

Дана статистика ведеться з 1966 року

Нападаючий збірної Аргентини Ліонель Мессі побив рекорд свого легендарного співвітчизника Дієго Марадони за кількістю успішних обводок на чемпіонатах світу. Про це повідомляє в Twitter статистичний агрегатор Opta.

Після гри з командою Нігерії Мессі зробив 107 успішних обводок в фінальних частинах мундіалю. Марадона 105 раз успішно обігравав своїх суперників на чемпіонатах світу. Важливо відзначити, що статистика за кількістю обводок підраховується з 1966 року.

107 - Lionel Messi dépasse ce soir Diego Maradona (105) et devient le joueur avec le plus de dribbles réussis en Coupe du Monde depuis 1966 (107). Inspiration. #CM2018 pic.twitter.com/e73NxKlwr1 — OptaJean (@OptaJean) June 26, 2018

Нагадаємо, збірна Аргентини вирвала перемогу у команди Нігерії в матчі третього туру групового етапу з рахунком 2:1 і насилу вийшла з групи з другого місця. Суперниками "альбіселеста" по 1/8 фіналу стануть французи.