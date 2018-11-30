Мессі визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Фото: Ліонель Мессі (fcbarcelona.com)

Аргентинець відзначився голом у матчі з ПСВ

Нападаючий каталонської "Барселони" Ліонель Мессі визнаний кращим футболістом 5 туру групового етапу Лізі чемпіонів, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Мессі отримав перемогу в голосуванні на офіційному сайті турніру, де його конкурентами були голландський півзахисник німецької "Баварії" Арьєн Роббен, форвард французького "Ліона" Максвел Корне, а також бельгійський нападник італійського "Наполі" Дріс Мертенс.

Most UEFA Champions League goals for a single club and...



...#UCL Player of the Week! Bravo Leo Messi! pic.twitter.com/sOHRyGp7dQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 30, 2018

Мессі відзначився забитим м'ячем і гольовою передачею в групі В проти голландського ПСВ, який пройшов в Ейндховені і завершився з рахунком 2:1 на користь "Барси".

Кращим гравцем четвертого тижня Ліги чемпіонів був визнаний нападаючий "Тоттенхем Хотспур" Гаррі Кейн.