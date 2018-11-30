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Мессі визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Новини » Спорт    30.11.2018 - 17:54
Мессі визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Фото: Ліонель Мессі (fcbarcelona.com)

Аргентинець відзначився голом у матчі з ПСВ

Нападаючий каталонської "Барселони" Ліонель Мессі визнаний кращим футболістом 5 туру групового етапу Лізі чемпіонів, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Мессі отримав перемогу в голосуванні на офіційному сайті турніру, де його конкурентами були голландський півзахисник німецької "Баварії" Арьєн Роббен, форвард французького "Ліона" Максвел Корне, а також бельгійський нападник італійського "Наполі" Дріс Мертенс.

Мессі відзначився забитим м'ячем і гольовою передачею в групі В проти голландського ПСВ, який пройшов в Ейндховені і завершився з рахунком 2:1 на користь "Барси".

Кращим гравцем четвертого тижня Ліги чемпіонів був визнаний нападаючий "Тоттенхем Хотспур" Гаррі Кейн.

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