"Манчестер Сіті" стежить за ситуацією навколо Мессі в "Барселоні"

Фото: Ліонель Мессі (fcbarcelona.com)

"Городяни" розраховують підписати форварда, коли він вирішить піти

"Манчестер Сіті" стежить за конфліктом нападаючого Ліонеля Мессі з керівництвом "Барселони". Як повідомляють джерела ESPN, "городяни" розраховують отримати аргентинця, якщо той вирішить покинути каталонський клуб.

Контракт Мессі з "Барселоною" розрахований до кінця сезону-2020/21, але в угоді є опція, що дозволяє форварду стати вільним агентом вже майбутнім літом.

"Ман Сіті" вважається фаворитом в боротьбі за Ліонеля, оскільки аргентинець підтримує добрі стосунки зі спортивним директором англійського клубу Чікі Бегірістайном, керуючим Ферраном Соріано і головним тренером Хосепом Гвардіолою. Варто зазначити, що всі троє раніше працювали в "Барселоні".

Конфлікт Мессі з керівництвом "синьо-гранатових" почався після слів спортивного директора Еріка Абідаля, який пояснив звільнення Ернесто Вальверде з посади головного тренера тим, що багато гравців були незадоволені наставником.

Мессі різко відреагував на це висловлювання, зазначивши, що треба називати імена гравців. Він також окремо підкреслив, люди зі спортивного департаменту повинні взяти на себе відповідальність за управління, перш за все, за прийняті ними рішення.

Нагадаємо, Мессі змушений грати з травмою через брак нападників в "Барселоні".