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"Барселона" має намір запропонувати Мессі довічний контракт

Новини » Спорт    05.04.2019 - 15:11
"Барселона" має намір запропонувати Мессі довічний контракт
Фото: Ліонель Мессі (twitter.com/FCBarcelona)

Каталонський клуб найближчим часом почне переговори зі своїм лідером

"Барселона" планує запропонувати нову угоду Ліонелю Мессі, незважаючи на те, що попередній чотирирічний контракт був укладений в листопаді 2017 року. Про це заявив президент каталонського клубу Хосеп Марія Бартомеу, передає Sky Sports.

З його слів, на "Камп Ноу" хотіли б пов'язати всю подальшу кар'єру знаменитого аргентинця з його нинішнім клубом.

"Ми б хотіли оновити контракт Мессі. Він ще молодий, і у нього залишилося два роки за чинною угодою. Він постійно прогресує. Я вірю, що у нього попереду ще багато років. У найближчі місяці ми приступимо до переговорів, щоб він провів ці роки в "Барсі".

Мессі - людина одного клубу. Справа не тільки в тому, що він робить на полі - його зв'язок з "Барселоною" триватиме вічно. Ми хочемо, щоб Мессі завжди був в "Барсі" - як гравець або представник клубу, сказав Бартомеу.

У цьому сезоні 31-річний аргентинець провів за "Барселону" 39 матчів і забив 42 голи.

Нагадаємо, також Мессі є найбільш титулованим гравцем "Барселони" в історії клубу.

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