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Месси побил рекорд Марадоны по количеству обводок на ЧМ

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    27.06.2018 - 10:33
Фото: Месси после матча с Нигерией (twitter.com/Argentina)
Фото: Месси после матча с Нигерией (twitter.com/Argentina)

Данная статистика ведется с 1966 года

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд своего легендарного соотечественника Диего Марадоны по количеству успешных обводок на чемпионатах мира. Об этом сообщает в Twitter статистический агрегатор Opta.

После игры с командой Нигерии Месси совершил 107 успешных обводок в финальных частях мундиаля. Марадона 105 раз успешно обыгрывал своих соперников на чемпионатах мира. Важно отметить, что статистика по количеству обводок подсчитывается с 1966 года.

Напомним, сборная Аргентины вырвала победу у команды Нигерии в матче третьего тура группового этапа со счетом 2:1 и с трудом вышла из группы со второго места. Соперниками "альбиселесте" по 1/8 финала станут французы.

Аргентина потерпела самое крупное за 60 лет поражение на групповом этапе ЧМ Хорватия разгромила Аргентину и вышла в плей-офф ЧМ-2018
Теги публикации: Диего Марадона, Месси, рекорд, сборная Аргентины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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