Месси побил рекорд Марадоны по количеству обводок на ЧМ

Данная статистика ведется с 1966 года

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд своего легендарного соотечественника Диего Марадоны по количеству успешных обводок на чемпионатах мира. Об этом сообщает в Twitter статистический агрегатор Opta.

После игры с командой Нигерии Месси совершил 107 успешных обводок в финальных частях мундиаля. Марадона 105 раз успешно обыгрывал своих соперников на чемпионатах мира. Важно отметить, что статистика по количеству обводок подсчитывается с 1966 года.

107 - Lionel Messi dépasse ce soir Diego Maradona (105) et devient le joueur avec le plus de dribbles réussis en Coupe du Monde depuis 1966 (107). Inspiration. #CM2018 pic.twitter.com/e73NxKlwr1 — OptaJean (@OptaJean) June 26, 2018

Напомним, сборная Аргентины вырвала победу у команды Нигерии в матче третьего тура группового этапа со счетом 2:1 и с трудом вышла из группы со второго места. Соперниками "альбиселесте" по 1/8 финала станут французы.