Збірна Аргентини вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2018 з другого місця

Футболісти "біло-блакитних" вирвали перемогу у Нігерії

Збірна Аргентини обіграли команду Нігерії в матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2018 з рахунком 2:1.

Аргентинці вийшли вперед завдяки голу нападника Ліонеля Мессі, який відзначився на 14 хвилині. Збірної Нігерії вдалося зрівняти на початку другого тайму - на 51 хвилині Віктор Мозес влучно пробив з пенальті. Однак на 86 хвилині захисник Маркос Рохо знову вивів вперед в рахунку збірну Аргентини, яка вже не упустила перемоги.

Нагадаємо, збірні Франції та Данії зіграли нульову нічию в матчі заключного туру групового етапу ЧС-2018 і вийшли в 1/8 фіналу.

Крім того, команди перервали результативну серію поточного мундіалю: 36 ігор забивали команди.