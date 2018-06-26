Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Збірна Аргентини вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2018 з другого місця

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    26.06.2018 - 22:56
Фото: Нігерія - Аргентина (twitter.com/Argentina)
Фото: Нігерія - Аргентина (twitter.com/Argentina)

Футболісти "біло-блакитних" вирвали перемогу у Нігерії

Збірна Аргентини обіграли команду Нігерії в матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2018 з рахунком 2:1.

Аргентинці вийшли вперед завдяки голу нападника Ліонеля Мессі, який відзначився на 14 хвилині. Збірної Нігерії вдалося зрівняти на початку другого тайму - на 51 хвилині Віктор Мозес влучно пробив з пенальті. Однак на 86 хвилині захисник Маркос Рохо знову вивів вперед в рахунку збірну Аргентини, яка вже не упустила перемоги.

Нагадаємо, збірні Франції та Данії зіграли нульову нічию в матчі заключного туру групового етапу ЧС-2018 і вийшли в 1/8 фіналу.

Крім того, команди перервали результативну серію поточного мундіалю: 36 ігор забивали команди.

ЧС 2018: турнірна таблиця на 26 червня Нігерія - Аргентина: онлайн трансляція (рахунок 1:2)
Теги публікації: Нигерия, ЧМ-2018, сборная Аргентины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся