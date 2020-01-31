Мессі планує продовжувати контракт з "Барселоною" кожен сезон

Капітан каталонської "Барселони" Ліонель Мессі планує перед кожним сезоном продовжувати контракт з клубом на один рік. Про це пише Mundo Deportivo.

Чинна угода нападника з "синьо-гранатовими" розрахована до кінця сезону-2020/21.

Президент каталонського клубу Жозеп Бартомеу готовий укласти з аргентинцем безстрокову угоду, однак сам гравець, якому влітку виповниться 33 роки, хоче відштовхуватися від свого самопочуття.

Форвард цінує пропозицію керівництва "Барси", але схиляється до варіанту з перепідписанням контракту кожен сезон з правом відмовитися від зобов'язань в односторонньому порядку не пізніше червня.

Раніше Бартомеу заявив, що каталонцям потрібно готуватися до часу, коли капітан команди Ліонель Мессі завершить кар'єру. Він також розповів, яким бачить майбутнє клубу без аргентинського форварда.

Нагадаємо, Мессі є найбільш титулованим гравцем "Барселони" в історії клубу. Всю професійну кар'єру він провів в каталонському клубі. Футболіст провів за "Барсу" 687 матчів і забив 603 голи.