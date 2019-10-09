Мессі замислювався про відхід з "Барселони"

Фото: Ліонель Мессі (fcbarcelona.com)

Було це у період проблем з податковою службою

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі розповів, що кілька років тому він замислювався про відхід з каталонського клубу. Слова аргентинського форварда наводить AS.

"Були часи, коли я через певні обставини відчував себе повністю виснаженим. Особливо в період з 2013 до 2014 року, коли у мене були проблеми з податковою службою.

Це був важкий період для мене і для моєї сім'ї... Тоді я замислювався про те, щоб піти. Але не тому, що хотів покинути "Барсу", а через те, що тоді відбувалося", - сказав Мессі в інтерв'ю El Mon a RAC1.

Він також додав, що ніколи не отримував офіційної пропозиції від інших клубів, тому що всі знали про його намір залишитися в складі "синьо-гранатових".

У поточному сезоні Мессі взяв участь в 5 матчах на клубному рівні. На його рахунку 1 забитий м'яч і 2 результативні передачі. Контракт аргентинця з "Барселоною" розрахований до літа 2021 року.

Нагадаємо, Ліонель Мессі і його батько Хорхе Орасіо Мессі були засуджені до 21 місяця в'язниці за три випадки ухилення від податків на загальну суму 4,1 млн євро. Вони обидва отримали умовні терміни після сплати багатомільйонних штрафів.

У 2014 році Мессі став найвисокооплачуванішим футболістом у світі.