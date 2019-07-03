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Мессі і Скалоні залишаться в збірній Аргентини після вильоту з Кубка Америки

Новини » Спорт    03.07.2019 - 10:15
Мессі і Скалоні залишаться в збірній Аргентини після вильоту з Кубка Америки
Фото: Мессі в матчі проти збірної Бразилії (copaamerica.com)

Команда в півфіналі програла Бразилії

Нападник Ліонель Мессі і головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні не мають наміру залишати команду. Про це повідомляється в Twitter "біло-блакитних".

У півфіналі Кубка Америки Аргентина з рахунком 0:2 програла збірній Бразилії.

"Ці хлопці доклали величезних зусиль, вони заслуговують на повагу, у Аргентини є матеріал, щоб продовжувати рости", -  сказав форвард після гри.

"Якщо я можу чимось допомогти, я зроблю це. Я відчував себе дійсно дуже добре з цим колективом", - поділився емоціями лідер збірної Аргентини.

Наставник прокоментував своє майбутнє на прес-конференції: "Я не думаю, що прийшов час відповісти на це питання, це те, що турбує мене менш за все. Я турбуюся про те, щоб бути з ними і зазнавати поразки разом".

Обігравши Аргентину, національна команда Бразилії вперше за 12 років вийшла у фінал Кубка Америки. У фіналі команда Титі зустрінеться з переможцем пари Чилі - Перу, який відбудеться в ніч на четвер, 4 липня. Аргентина візьме участь в матчі за 3 місце.

Нагадаємо, чинним переможцем турніру є збірна Чилі.

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