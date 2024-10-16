Аргентина с хет-триком Месси и Бразилия оформили разгромы в квалификации к ЧМ-2026

За океаном завершился десятый тур отбора в чемпионат мира 2026 года в Южной Америке. Победы одержали национальные команды Колумбии, Парагвая, Аргентины и Бразилии.

ЧМ-2026, квалификация, Южная Америка

Колумбия – Чили – 4:0

Голы: Санчес, 34, Диас, 52, Дуран, 82, Синистерра, 90+3

Парагвай – Венесуэла – 2:1

Голы: Санабрия, 59, 74 – Арамбуру, 25

Нереализованный пенальти: Энкисо, 41 (П)

Уругвай – Эквадор – 0:0

Аргентина – Боливия – 6:0

Голы: Месси, 19, 84, 86, Лаут. Мартинес, 43, Альварес, 45+3, Альмада, 69

Бразилия – Перу – 4:0

Голы: Рафинья, 35, 54 (оба – пенальти), Перейра, 71, Луиз Энрике, 74

Колумбийцы дома разгромили Чили Открыл счет в первом тайме Санчес, сыграв головой после углового. На старте второй половины Диас удвоил преимущество "кафе" после перехвата на чужой половине. Под занавес встречи Дуран и Синистерра установили окончательный результат, разобравшись с обороной и вратарем в чужой штрафной в обоих эпизодах.

Аргентинцы после двух подряд потерь очков отыгрались на Боливии. Солировал Месси, оформивший хет-трик. Именно он открыл счет после провала обороны "зеленых". Перед перерывом Лаутаро Мартинес реализовал выход на пустые ворота, а Альварес обыграл кипера с линии вратарской. Во втором тайме Альмада результативно сыграл в прикосновение после прострела Молины. А на финальном отрезке Месси забил еще дважды – с линии штрафной правой (!) после пас Паласиоса и левой с передачи Паса.

Бразильцы оформили два гола с 11-метровой отметки до и после перерыва. Дважды уверенно пенальти исполнил Рафинью. Закрепил преимущество пентакампеонов мира боковыми ножницами Перейра. Добил же перуанцев Луиз Энрике, искусным ударом в угол с линии штрафной оставивший не у дел Гальесе.

Лидером отборочной группы осталась сборная Аргентины (19 очков). На три пункта отстала Колумбия, а затем расположились Уругвай, Бразилия (по 16 пунктов) и Эквадор с Парагваем (по 13). Следующие два тура квалификации сыграют в ноябре.