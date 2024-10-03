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Месси дублем за 5 минут гарантировал "Интеру Майами" триумф в регулярке МЛС: видео

Коламбус, Четверг 03 октября 2024 10:51
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Месси дублем за 5 минут гарантировал "Интеру Майами" триумф в регулярке МЛС: видео Фото: Луис Суарес и Лионель Месси в тандеме продолжают вершить судьбы матчей (x.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира Лионель Месси привел "Интер Майами" к победе в регулярном первенстве североамериканской Major League Soccer (MLS) за несколько туров до финиша кампании. Флоридцы одолели "Коламбус Крю" на выезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

МЛС, Восточная конференция, регулярный чемпионат

"Коламбус Крю" – "Интер Майами" – 2:3

Голы: Росси, 46, Кучо, 61 (пенальти) – Месси, 45, 45+5, Суарес, 48

Нереализованный пенальти: Кучо, 84 (К)

Удаление: Камачо, 63 (К, вторая желтая карточка)

"Чапли" открыли счет на последней минуте первой половины. Это Месси принял передачу из глубины на грани штрафной, продрался сквозь защитника и обыграл голкипера. А на пятой добавленной аргентинец уложил под штангу прямым выстрелом со штрафного.

На старте второй половины команды обменялись голами. "Коламбус" забил усилиями Росси, который технично пробил с отскока на линии штрафной. В ответ Суарес забил головой метров с 12-ти после странной ошибки вратаря на выходе.

"Крю", однако, не сдался и вполне мог вырвать ничью. На 61-й минуте Кучо реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой. На 84-й колумбийский форвард получил второй шанс с отметки, но в этот раз переиграть Коллендера не сумел – 2:3 в итоге.

"Интер Майами" досрочно выиграл регулярный чемпионат. "Чапли" набрали 68 очков и стали недосягаемыми для конкурентов. Для флоридцев этот успех стал первым в клубной истории. Теперь команда Херардо Мартино может готовиться к плей-офф сезона-2024.

Украинец Сергей Кривцов начал матч на скамейке запасных. Защитник вышел на поле на 76-й минуте и помог "цаплям" удержать победный счет. В свою очередь его соотечественник Евгений Чеберко провел весь поединок на банке "Коламбуса".

К слову, ранее Роналду оформил гол в Лиге чемпионов Азии за "Аль-Наср".

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