Роналду голом обеспечил победу "Аль-Насра" в Лиге чемпионов Азии: видео
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду в составе аравийского "Аль-Насра" продолжил голевую серию до трех матчей во всех турнирах, забив катарскому "Аль-Райяну" во втором туре общего этапа азиатской Лиги чемпионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Лига чемпионов АФК, основной раунд, 2-й тур
"Аль-Наср" – "Аль-Райан" – 2:1
Голы: Мане, 45+1, Роналду, 76 – Гедес, 87
Команда Стефано Пиоли отметила первую победу в турнире. После ничьей с иракской "Аль-Шортой" (1:1) Роналду и компания отпраздновали домашнюю победу. Теперь "Аль-Наср" поднялся на 3-е место в подгруппе "Запад" Лиги чемпионов Азии.
Аравийский гранд повел в счете в добавленное к первому тайму время. После розыгрыша углового Мане головой замкнул навес Аль-Ганама на дальней штанге. На старте же второй половины красивый гол Роналду в касание отменили из-за минимального офсайда.
Португалец не смирился с этим. Он продолжил угрожать воротам "Аль-Райяна". В конце концов, на 76-й минуте звездный форвард достиг своего. Гариб протащил мяч в штрафную и пробросил дальше на Роналду, а тот левой отправил сферу в дальний угол. Гола Гедеса катарцам для спасения не хватило.
В нынешнем сезоне Роналду провел 7 матчей во всех турнирах. В свой актив он записал 6 мячей и отдал 2 результативные передачи. В рядах сборной Португалии нападающий отличился дважды в Лиге наций (2 поединка).
К слову, ранее Месси голом вырвал ничью в МЛС для "Интера Майами".
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