ua en ru
Чт, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мессі дублем за 5 хвилин гарантував "Інтеру Маямі" тріумф у регулярці МЛС: відео

Коламбус, Четвер 03 жовтня 2024 10:51
UA EN RU
Мессі дублем за 5 хвилин гарантував "Інтеру Маямі" тріумф у регулярці МЛС: відео Фото: Луїс Суарес і Ліонель Мессі в тандемі продовжують вершити долі матчів (x.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу Ліонель Мессі привів "Інтер Маямі" до перемоги в регулярній першості північноамериканської Major League Soccer (MLS) за кілька турів до фінішу кампанії. Флоридці здолали "Коламбус Крю" на виїзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

МЛС, Східна конференція, регулярний чемпіонат

"Коламбус Крю" – "Інтер Маямі" – 2:3

Голи: Россі, 46, Кучо, 61 (пенальті) – Мессі, 45, 45+5, Суарес, 48

Нереалізований пенальті: Кучо, 84 (К)

Вилучення: Камачо, 63 (К, друга жовта картка)

"Чаплі" відкрили рахунок на останній хвилині першої половини. Це Мессі прийняв передачу з глибини на межі штрафного, продерся крізь оборонця і переграв голкіпера. А на п'ятій доданій аргентинець поклав під стійку прямим пострілом зі штрафного.

На старті другої половини команди обмінялися голами. "Коламбус" забив зусиллями Россі, який технічно пробив із відскоку на лінії штрафного. У відповідь Суарес забив головою метрів із 12-ти після дивної помилки воротаря на виході.

"Крю", однак, не здався і цілком міг вирвати нічию. На 61-й хвилині Кучо реалізував одинадцятиметровий за гру рукою. На 84-й же колумбійський форвард отримав другий шанс із позначки, та цього разу переграти Коллендера не зумів – 2:3 у підсумку.

"Інтер Маямі" достроково виграв регулярний чемпіонат. "Чаплі" набрали 68 очок і стали недосяжними для конкурентів. Для флоридців цей успіх став першим у клубній історії. Тепер команда Херардо Мартіно може готуватися до плей-офф сезону-2024.

Українець Сергій Кривцов розпочав матч на лаві запасних. Оборонець вийшов на поле на 76-й хвилині та допоміг "чаплям" утримати переможний рахунок. Натомість його співвітчизник Євген Чеберко провів увесь поєдинок на банці "Коламбуса".

До слова, раніше Роналду оформив гол у Лізі чемпіонів Азії за "Аль-Наср".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Месси
NEWS
Росія вночі запустила по Україні більше 100 дронів. Як впоралася ППО
Росія вночі запустила по Україні більше 100 дронів. Як впоралася ППО
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію