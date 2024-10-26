Месси ассистом помог "Интеру Майами" стартовать с победы в плей-офф МЛС: видео

"Интер Майами" аргентинца Лионеля Месси и других бывших звезд испанской "Барселоны" победил "Атланту Юнайтед" в первом раунде плей-офф Major League Soccer (MLS).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

МЛС, Восточная конференция, плей-офф, первые матчи

"Интер Майами" – "Атланта Юнайтед" – 2:1

Голы: Суарес, 2, Альба, 60 – Лобжанидзе, 39

"Чаплям" удалось оформить быстрый мяч. В затяжной атаке хозяев Суарес мощно пробил низом из пределов штрафной. Приложились к забитому мячу Гомес и Альба.

"Пятиполосные" отыгрались перед перерывом – Лобжанидзе разобрался с кипером после разрезной передачи партнера. Впрочем, во второй половине "Интер Майами" вырвал победу. Месси после розыгрыша углового отдал в центр на Альбу, а тот разрядил пушку метров с 25-ти.

Обладателя путевки в полуфинал Восточной конференции команды определят в ночь на 3 ноября. Ответный матч примет Атланта. Победитель противостояния встретится с сильнейшим в паре "Орландо" и "Шарлотта", которые первый поединок свели вничью 0:0.

Украинец Сергей Кривцов в заявку на матч "Интера Майами" не попал. В последний раз центрбек надевал футболку "цапель" еще в начале октября. В общей сложности в нынешнем сезоне ветеран провел 26 матчей во всех турнирах (1 гол).