Мессі асистом допоміг "Інтеру Маямі" стартувати з перемоги в плей-офф МЛС: відео

"Інтер Маямі" аргентинця Ліонеля Мессі та інших колишніх зірок іспанської "Барселони" переміг "Атланту Юнайтед" у першому раунді плей-офф Major League Soccer (MLS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

МЛС, Східна конференція, плей-офф, перші матчі

"Інтер Маямі" – "Атланта Юнайтед" – 2:1

Голи: Суарес, 2, Альба, 60 – Лобжанідзе, 39

"Чаплям" вдалося оформити швидкий м'яч. У затяжній атаці господарів Суарес потужно пробив низом із меж штрафного. Доклалися до забитого м'яча Гомес і Альба.

"П'ятисмугові" відігралися перед перервою – Лобжанідзе розібрався з кіпером після розрізної передачі партнера. Утім, у другій половині "Інтер Маямі" вирвав перемогу. Мессі після розіграшу кутового віддав у центр на Альбу, а той розрядив гармату метрів із 25-ти.

Володаря путівки в півфінал Східної конференції команди визначать в ніч проти 3 листопада. Матч-відповідь прийме Атланта. Переможець протистояння зустрінеться зі сильнішим у парі "Орландо" та "Шарлотта", які перший поєдинок звели внічию 0:0.

Українець Сергій Кривцов у заявку на матч "Інтера Маямі" не потрапив. Востаннє центрбек одягав футболку "чапель" ще на початку жовтня. Загалом у нинішньому сезоні ветеран провів 26 матчів у всіх турнірах (1 гол).