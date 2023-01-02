Жителей Киевской области просят снизить использование электроэнергии

Жителей Киевской области попросили экономно использовать электроэнергию. Энергетики стараются в усиленном режиме, чтобы не вводить экстренные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.
"Энергетики продолжают работу в усиленном режиме, чтобы не возвращаться к аварийным отключениям. Однако сейчас наблюдаем увеличение потребления электричества и чрезмерную нагрузку на сети", - рассказал он.
По словам главы Киевской ОВА, важно не забывать о разумном потреблении света - пользоваться энергоемкими приборами поочередно и экономно использовать свет.
Кулеба напомнил, что, несмотря на обстрелы и атаки дронами, Киевская область встретила Новый год без экстренных отключений электроэнергии.
Как сообщалось, российские войска в ночь на 2 января запустили несколько волн "Шахедов". В Киеве слышны взрывы. Пока уже известно о сбитии 22 целей российских оккупантов.
В результате ночных воздушных ударов россиян по Киеву повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Вводятся аварийные отключения света.
Также поврежден энергообъект и в Киевской области.
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