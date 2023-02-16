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Жителей Киева и области предупреждают о возможных взрывах: в ОВА назвали причину

Фото: жителей Киева и области предупреждают о возможных взрывах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве и области 16 февраля могут быть слышны взрывы в связи с плановыми работами по уничтожению взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

"В Вышгородском районе могут быть слышны звуки взрывов. Там сегодня, 16 февраля, будут производиться работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие – работы плановые", - говорится в сообщении военной администрации.

Напомним, этой ночью российские войска в очередной раз прибегли к массированной атаке на Украину. Враг выпустил в сторону украинских городов 32 ракеты с четырех направлений. При этом Воздушным силам удалось сбить 16 из них.

Военные предупредили, что армия РФ в течение дня может снова массово обстрелять Украину.

Также, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, оккупанты готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения. Впрочем, Украина к этому готова.

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