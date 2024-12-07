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Жителей Киева предупредили о сильном тумане

Киев, Суббота 07 декабря 2024 17:20
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Жителей Киева предупредили о сильном тумане Фото: киевлянам напомнили правила передвижения в тумане (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня вечером в Киеве ожидается туман. Горожанам напомнили основные правила передвижения во время непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

"До конца суток 7 декабря в Киеве туман, видимость 200-500 метров", - заявили в администрации.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

"Призываем пешеходов быть внимательными, по возможности выбирать светлую одежду, одевать световозвращающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", - добавили в КГГА.

Напомним, что РБК-Украина уже писало, какая погода ждет украинцев в эти выходные.

Мы также сообщали, что в ближайшие дни в Украине будет пик потепления. Температура поднимется до +14 градусов уже на следующей неделе.

Однако тепло продержится недолго. Снижение температуры начнется уже после 20 декабря из-за прихода арктического воздуха.

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