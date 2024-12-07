Жителей Киева предупредили о сильном тумане

Сегодня вечером в Киеве ожидается туман. Горожанам напомнили основные правила передвижения во время непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

"Призываем пешеходов быть внимательными, по возможности выбирать светлую одежду, одевать световозвращающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", - добавили в КГГА.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

"До конца суток 7 декабря в Киеве туман, видимость 200-500 метров", - заявили в администрации.

Напомним, что РБК-Украина уже писало, какая погода ждет украинцев в эти выходные.

Мы также сообщали, что в ближайшие дни в Украине будет пик потепления. Температура поднимется до +14 градусов уже на следующей неделе.

Однако тепло продержится недолго. Снижение температуры начнется уже после 20 декабря из-за прихода арктического воздуха.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.