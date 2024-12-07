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Мешканців Києва попередили про сильний туман

Київ, Субота 07 грудня 2024 17:20
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Мешканців Києва попередили про сильний туман Фото: киянам нагадали правила пересування в тумані (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні на вечір у Києві очікується туман. Містянам нагадали основні правила пересування під час негоди.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

"До кінця доби 7 грудня у Києві туман, видимість 200-500 метрів", - заявили в адміністрації.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

"Закликаємо пішоходів бути уважними, за можливості обирати світлий одяг, одягати світловідбивні елементи - флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби", - додали в КМДА.

Нагадаємо, що РБК-Україна вже писало, яка погода чекає на українців цими вихідними.

Ми також повідомляли, що найближчими днями в Україні буде пік потепління. Температура підніметься до +14 градусів вже з наступного тижня.

Проте тепло протримається недовго. Зниження температури почнеться вже після 20 грудня через прихід арктичного повітря.

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