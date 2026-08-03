Жителей Киева и области предупредили о грозе: возможны перебои со светом

Гроза в столичном регионе днем 3 августа может принести проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве и области пройдет гроза

Метеорологи предупредили об опасных природных явлениях на территории Киевщины и Киева.

В ближайшие часы и до конца суток область накроет гроза.

Синоптики заявили также о I уровне опасности – желтый.

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий.

Погода в Киевской области

В Киеве и области прогнозируется ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 30-34°; в Киеве - 32-34°.

Ранее РБК-Украина писала, что в сети распространилась фейковая информация о якобы аномальной жаре до +42 °C и заморозках в августе. Синоптики опровергли эти страшилки.