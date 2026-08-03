Жителей Киева и области предупредили о грозе: возможны перебои со светом
Гроза в столичном регионе днем 3 августа может принести проблемы с электроснабжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Киеве и области пройдет гроза
Метеорологи предупредили об опасных природных явлениях на территории Киевщины и Киева.
В ближайшие часы и до конца суток область накроет гроза.
Синоптики заявили также о I уровне опасности – желтый.
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий.
Погода в Киевской области
В Киеве и области прогнозируется ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области днем 30-34°; в Киеве - 32-34°.
Ранее РБК-Украина писала, что в сети распространилась фейковая информация о якобы аномальной жаре до +42 °C и заморозках в августе. Синоптики опровергли эти страшилки.
Кроме того, погода в Украине в начале августа ощутимо изменится. В некоторых областях ожидается сильная жара.