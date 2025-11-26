Жителей Харькова и области просят срочно снизить потребление электроэнергии: что произошло

Просят выключить обогреватели и отложить стирку

В компании призывают временно отказаться от использования энергоемких приборов - электрообогревателей, стиральных машин, пылесосов и другой техники, которую можно включить позже. Это поможет снизить напряжение на энергосистему в пиковые часы.

Почему это важно сейчас

В "Харьковоблэнерго" отмечают, что от действий каждого потребителя зависит стабильность сети и возможные объемы отключений. В регионе до сих пор есть дома без света, и сохранение баланса поможет быстрее вернуть им электроснабжение.

Энергетики просят об ответственности

"От ответственности каждого из нас сейчас зависят объемы и продолжительность отключений", - говорится в обращении.

Компания благодарит жителей за реакцию и отмечает, что даже небольшие шаги - выключенный обогреватель или перенесенная стирка - имеют значение для всей области.

Отключение света в Украине 26 ноября

"Укрэнерго" сообщило, что 26 ноября во всех регионах Украины будут применять графики отключения света. Ожидается, что ограничения будут такими:

с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 2,5 очереди;

с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В компании отметили, что время и объем применения ограничений могут менять в течение дня.