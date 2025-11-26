Жителей Харькова и области просят срочно снизить потребление электроэнергии: что произошло

"Харьковоблэнерго" обратилось к жителям Харькова и области со срочной просьбой уменьшить потребление электроэнергии. Энергетики предупреждают: нагрузка на сеть сейчас критически высокая.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Харьковоблэнерго".
В компании призывают временно отказаться от использования энергоемких приборов - электрообогревателей, стиральных машин, пылесосов и другой техники, которую можно включить позже. Это поможет снизить напряжение на энергосистему в пиковые часы.
В "Харьковоблэнерго" отмечают, что от действий каждого потребителя зависит стабильность сети и возможные объемы отключений. В регионе до сих пор есть дома без света, и сохранение баланса поможет быстрее вернуть им электроснабжение.
"От ответственности каждого из нас сейчас зависят объемы и продолжительность отключений", - говорится в обращении.
Компания благодарит жителей за реакцию и отмечает, что даже небольшие шаги - выключенный обогреватель или перенесенная стирка - имеют значение для всей области.
"Укрэнерго" сообщило, что 26 ноября во всех регионах Украины будут применять графики отключения света. Ожидается, что ограничения будут такими:
В компании отметили, что время и объем применения ограничений могут менять в течение дня.
РФ еженедельно наносит массированные удары по энергетическим объектам Украины. В ночь на 26 ноября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Донецкой и Харьковской областях. Энергетики уже начали восстановительные работы.
Напомним, что из-за атаки 25 ноября крылатыми, баллистическими и гиперзвуковыми ракетами в Киеве и пяти областях более 100 тысяч абонентов остались без света.