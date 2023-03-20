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В части Херсонской области сегодня отключат свет: в чем причина

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Белозерка, Понедельник 20 марта 2023 10:05
В части Херсонской области сегодня отключат свет: в чем причина Фото: жителей Херсонской области предупредили об отключении света (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области сегодня, 20 марта, проведут ремонтные работы. Поэтому в некоторых населенных пунктах не будет света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Сегодня с 9:00 до 16:00 для проведения ремонта временно будут отключены потребители электроэнергии нескольких сел Белозерской общины", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска за минувшие сутки 86 раз обстреляли территорию Херсонской области. Оккупанты применили тяжелую артиллерию и "Грады".

Из-за вражеских атак шесть жителей Херсонской области получили ранения.

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