Жители российских Липецка и Нижнего Новгорода жалуются на взрывы, работает ПВО

Иллюстративное фото: МЧС России (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В небе над Липецком и Нижним Новгородом раздаются взрывы - местные жители сообщают о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Взрывы в Липецке

Около полуночи в Липецке был объявлен "красный уровень угрозы атаки БпЛА".

Местные жители писали в соцсетях о громких взрывах в небе над городом и работе ПВО.

 

В городе звучали сирены воздушной тревоги.

Неизвестные дроны в Нижнем Новгороде

Примерно в то же время о "дроновой опасности" сообщали Telegram-каналы Нижнего Новгорода.

Впоследствии появилась информация о сбитии неизвестного дрона над городом.

Официального объяснения от местных властей не было.

Местные жители сообщали о вспышках в небе и громких звуках, от которых "в квартирах дрожали окна".

В то же время в аэропорту "Стригино" ввели план "Ковер" - он не работал на вылет и прием самолетов.

О взрывах сообщалось и в городе Кстово под Нижним Новгородом. После взрывов там было видно красное зарево.

 

Также сообщается, что не работают аэропорты Волгограда, Тамбова, Пензы, Саратова и Самары.

 

Блэкауты в российских городах

Как писало РБК-Украина, вечером 3 ноября в некоторых российских городах пропал свет.

В частности, в городе Фролово Волгоградской области из-за попадания неизвестных беспилотников произошел пожар на местной подстанции.

Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил, что в результате падения обломков БпЛА возник пожар на электрической подстанции "Фроловская".

Также свет пропал в нескольких населенных пунктах Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн написал в Telegram, что под отключение света попало более 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от Рыльской подстанции.

