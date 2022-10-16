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Жители Полтавской области могут услышать взрывы: названа причина

Иллюстративное фото: в Полтавской области уничтожат остатки ракеты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 16 октября, в Полтавской области могут быть слышны взрывы. В одной из громад планируют уничтожить остатки ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"16 октября на территории Пришибской общины в течение следующего часа будет произведено обезвреживание остатков ракеты. Если вы услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие", - написал Лунин.

Напомним, ранее стало известно, что 15 октября в Полтавской области производили технический взрыв на одном из карьеров.

Также мы писали, что жители временно оккупированного Бердянска Запорожской области слышали громкие взрывы вблизи города.

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