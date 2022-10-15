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В Сумской и Полтавской областях сегодня будут слышны взрывы

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Украина, Суббота 15 октября 2022 09:14
В Сумской и Полтавской областях сегодня будут слышны взрывы Фото: в Сумской и Полтавской областях сегодня будут слышны взрывы (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 15 октября, в Сумской и Полтавской областях будут раздаваться взрывы. В Сумской области будут работать пиротехники, а в Полтавской произведут технический взрыв на одном из карьеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления глав областей в Telegram.

По данным главы Сумской области Дмитрия Живицкого, 15 октября в области работают пиротехники.

Специалисты будут уничтожать боеприпасы на следующих участках:

с. Боголюбово, Тростянецкая община, Ахтырский район - с 08.00 до 11.00;
с. Бездрик, Бездрицкая община, Сумский район - с 09.30 до 10.30;
с. Дубинка, Конотопского района - с 09.00 до 10.30.

А в Полтавской области 15 октября на территории Кременчугской ТГ запланировано проведение очередного технического взрыва на одном из карьеров.

"Если услышите звуки взрывов, сохраняйте покой! Все будет Украина!" - предупредил глава региона Дмитрий Лунин.

Как сообщалось, в пятницу, 14 октября, в Сумской области в поле подорвался комбайн. В результате водитель не пострадал.

Также в Полтавской области упали два украинских самолета. Произошли авиакатастрофы 11 и 12 октября.

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