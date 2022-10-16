Жители Полтавской области могут услышать взрывы: названа причина

В воскресенье, 16 октября, в Полтавской области могут быть слышны взрывы. В одной из громад планируют уничтожить остатки ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.