Жители Полтавской области могут услышать взрывы: названа причина
В воскресенье, 16 октября, в Полтавской области могут быть слышны взрывы. В одной из громад планируют уничтожить остатки ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.
"16 октября на территории Пришибской общины в течение следующего часа будет произведено обезвреживание остатков ракеты. Если вы услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие", - написал Лунин.
Напомним, ранее стало известно, что 15 октября в Полтавской области производили технический взрыв на одном из карьеров.
Также мы писали, что жители временно оккупированного Бердянска Запорожской области слышали громкие взрывы вблизи города.
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