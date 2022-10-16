Мешканці Полтавської області можуть почути вибухи: названо причину
Ілюстративне фото: у Полтавській області знищать залишки ракети (Getty Images)
У неділю, 16 жовтня, у Полтавській області можуть бути чути вибухи. В одній з громад планують знищити залишки ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.
"16 жовтня на території Пришибської громади протягом наступної години буде знешкоджено залишки ракети. Якщо ви почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій", - написав Лунін.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 15 жовтня у Полтавській області проводили технічний вибух на одному з кар'єрів.
Також ми писали, що мешканці тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області чули гучні вибухи поблизу міста.
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