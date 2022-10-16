ua ru
Нд, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мешканці Полтавської області можуть почути вибухи: названо причину

Новость на русском →
Неділя 16 жовтня 2022 18:06
Мешканці Полтавської області можуть почути вибухи: названо причину Ілюстративне фото: у Полтавській області знищать залишки ракети (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 16 жовтня, у Полтавській області можуть бути чути вибухи. В одній з громад планують знищити залишки ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"16 жовтня на території Пришибської громади протягом наступної години буде знешкоджено залишки ракети. Якщо ви почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій", - написав Лунін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 15 жовтня у Полтавській області проводили технічний вибух на одному з кар'єрів.

Також ми писали, що мешканці тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області чули гучні вибухи поблизу міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавская область Вибух Війна Росії проти України
NEWS
Українські захисники відбили атаки ворога на трьох напрямках, - Генштаб
Українські захисники відбили атаки ворога на трьох напрямках, - Генштаб
DAILY
Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась
Роман Чернишевкореспондент Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась