Жители Донецка получили сообщения об эвакуации: что говорят оккупанты

"Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег", - говорится в одном из таких сообщений.

Стоит отметить, что именно такие СМС получили сегодня утром жители Херсона и области. Также заметим, что в Донецке нет Речпорта и сам город не делится на берега.

Позже в так называемом "минсвязи ДНР" объяснили, что сообщения приходили жителям Донецка из-за технических сбоев.

"Обращаем внимание, что данные сообщения предназначены исключительно для жителей Херсонской области", - заявили в "органе" оккупационной власти.