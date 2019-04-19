Мера Василькова підозрюють у підкупі виборців

Васильківському міському голові Володимиру Сабадашу повідомили про підозру у розтраті державних коштів на підкуп виборців на виборах 2019. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Повідомляється, що у ході розслідування правоохоронці виявили факти розтрати держкоштів і присвоєння документів. Відзначимо, зараз проводять обшуки, щоб встановити обставини порушень і всіх причетних.

"У ході розслідування ми також встановили факти розтрати державних коштів шляхом зловживання службовими особами Васильківської міської ради. У січні-лютому 2019 року вони безпідставно виплатили матеріальну допомогу окремим громадянам і навмисне приховували офіційні документи, щоб виключити встановлення цих витрат", - йдеться в повідомленні.

У МВС додали, що 19 квітня за цим фактом ГПУ повідомлено про підозру Васильківському міському голові за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 (організація або керування злочином) ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 357(незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом) КК України.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що правоохоронці перед другим туром виборів в Україні продовжують фіксувати підкуп виборців. Аваков заявив, що поки не буде називати кандидата, який здійснює підкуп виборців, адже це стане зрозуміло з подальших інформаційних повідомлень.

РБК-Україна писало, що в Національну поліцію надійшло 2,6 тис. повідомлень про порушення під час виборів президента України, за якими було відкрито 61 кримінальну справу.