Мер Рубіжного здає окупантам українських активістів, - Гайдай
Міський голова Рубіжного (Луганська область) Сергій Хортів здає російським окупантам українських активістів. Ситуація в місті погіршується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської військової обласної адміністрації Сергія Гайдая в ефірі телеканалу "Дім".
За його словами, ситуація в Рубіжному стає "зовсім поганою".
"Мер, крім того, що перейшов на бік окупантів, він ще й активно з ними співпрацює в плані виявлення українських активістів. Він їх просто здає", - заявив Гайдай.
Він також пояснив, що створення військово-цивільної адміністрації в Рубіжному призвело до того, що Хортів після переходу на бік окупанта фактично "тепер ніхто".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни Росії проти України один мер і голови трьох громад у Луганській області виявилися зрадниками.
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