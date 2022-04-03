Один мер і голови трьох громад у Луганській області виявилися зрадниками, - Гайдай
Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (t.me dom_channel)
У Луганській області на бік окупанта перейшли чотири голови місцевих громад. Зокрема, голови Рубіжного, Мілового, Марківки та Станиці Луганської.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
"Серед голів громад є чотири зрадники в Рубіжному, Міловому, Марківці, Станиці Луганській. На цих обличчях після перемоги побачимо, як працює закон про колаборантів", - зазначив він.
Зазначимо, на бік окупантів перейшли:
- міський голова Рубіжного Сергій Хортів
- голова Марківської громади Іван Дзюба
- голова Міловської громади Олег Савченко
- голова Станично-Луганської громади Альберт Зінченко
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на "нового мера" Бердянська Олександра Сауленка завели кримінальну справу, її підозрюють у колабораціонізмі.
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