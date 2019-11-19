Меру Дрогобича повідомили про підозру через побиття людини

Прокуратура Львівської області повідомила про підозру міському голові Дрогобича Тарасу Кучмі за побиття людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як повідомляється, інцидент стався в червні 2018 року, у сесійній залі Дрогобицької міської ради під час наради.

"Того дня між міським головою і одним з присутніх активних громадян виникла суперечка, під час якої мер завдав зазначеній особі кілька ударів кулаками по тулубу, спричинивши незначні травми", - говортится в повідомленні.

Силовики кваліфікували дії чиновника за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України - легкі тілесні ушкодження. Кучмі йому оголосили підозру. Тепер його чекає суд.

Нагадаємо, 28 серпня у Дрогобичі в чотириповерховому житловому будинку сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключили від комунікацій. В результаті обвалу будинку загинули вісім осіб. Серед них одна дитина. Причиною обвалу будинку стало руйнування середньої несучої стіни підвалу, яке виникло з двох можливих причин.

Раніше РБК-Україна писало, що прокуратура просить взяти під варту екс-нардепа, лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який раніше в аеропорту "Бориспіль" влаштував бійку з чинним народним депутатом Андрієм Герусом.