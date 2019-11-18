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Ляшку оголосили підозру через бійку з Герусом

Новини » Політика     18.11.2019 - 11:48
Ляшку оголосили підозру через бійку з Герусом
Фото: Олег Ляшко (РБК-Україна)

Ляшка підозрюють в насильстві щодо нардепа

Колишньому народному депутату, лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку оголосили підозру у справі про бійку з нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом. Підозру Ляшко вручили в Бориспільській прокуратурі, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами прокурора, Ляшко підозрюється у нанесенні легких тілесних ушкоджень народному депутату Герусу. Йому вручили підозру за ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу України. Відзначимо, даний злочин карається позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

При цьому Ляшко відмовився підписати документ про отримання повідомлення про підозру.

Нагадаємо, 6 листопада в залі офіційних делегацій VIP-терміналу аеропорту "Бориспіль" сталася бійка між Ляшком і Герусом, відеозапис якої було викладено на сторінці лідера Радикальної партії в Facebook.

Ляшко звинуватив Геруса в лобіювання російських інтересів в зв'язку з тим, що Верховна рада дозволила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Сам Герус назвав інцидент провокацією.

Пізніше стало відомо, що бійку Ляшко з Герусом кваліфікували як насильство щодо нардепа.

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Новини України Олег ЛяшкоподозрениеАндрій Герус
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