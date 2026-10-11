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У Мерца отреагировали на призыв Трампа выбрать нового президента Украины

16:54 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
У Мерца отреагировали на призыв Трампа выбрать нового президента Украины Фото: Фридрих Мерц, канцлер ФРГ (Getty Images)
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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и власти Германии поддерживают Владимира Зеленского на посту президента Украины.

Об этом заявил немецкий министр иностранных дел Иоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вадефуль подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать Украину и ее правительство, а также "полностью поддерживает президента в выполнении им своих сложных обязанностей".

Он сделал это заявление во время встречи руководства Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца.

Комментарии прозвучали после того, как Трамп в субботу призвал заменить Зеленского. По мнению журналистов, они свидетельствуют об углублении разногласий между Берлином и Вашингтоном.

Германия, которая является крупнейшим европейским донором Украины, уже подтвердила намерение сохранять санкции против России. Это произошло несмотря на заявление Трампа о временной отмене американских санкций в отношении российского топлива.

Вадефуль, который в прошлом месяце встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил о необходимости соблюдать "последовательность и ясность", чтобы поддерживать Украину и побуждать Москву к переговорам.

"Нам не нужно меньше давления, нам нужно большее давление на Путина, чтобы он был готов к переговорам... Именно этого требует этот момент, и именно к этому стремится правительство", - сказал Вадефуль.

Ранее РБК-Украина рассказывало, почему Трамп внезапно призвал украинцев избрать нового президента вместо Зеленского.

Также стало известно, как на это заявление отреагировал глава МИД Андрей Сибига.

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