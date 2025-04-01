Зеленский надеется договориться о поставках Taurus с новым канцлером Германии

Украина надеется получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus после того, как к власти придет новый канцлер Фридрих Мерц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины во время совместного брифинга с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

Отвечая на вопрос журналистов относительно поставок Taurus Украине, Зеленский ответил, что Киев не отказывается от своего желания получить это вооружение от Германии.

"Мы над этим будем работать. У нас будут разговоры о деталях, когда выберут нового канцлера, будет новый офис", - рассказал Зеленский.

На уточняющий вопрос журналиста, надеется ли президент достичь согласия по Taurus с новым немецким канцлером, Зеленский ответил: "Да, конечно. Не могу подобрать даже правильное слово. Больше, чем надеюсь".

Что известно о ракете Taurus

На вооружение ракета Taurus была принята в 2005 году. Сейчас ею пользуются армии Германии, Испании и Южной Кореи.

Длина ракеты - более 5 метров, вес - 1,4 тонны. Она может поражать цели за 500 километров.

Навигационная система и система наведения этих ракет не зависят от GPS, поэтому она может быть незаметной для российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Украине эти ракеты нужны, например, чтобы бить по силам РФ в оккупированном Крыму. Они также могут нанести весомый ущерб Керченскому мосту.

Ракеты Taurus для Украины

Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить ей ракеты Taurus в конце мая 2023 года. Однако в ФРГ до сих пор все еще продолжаются дискуссии относительно передачи их Украине. Канцлер Олаф Шольц решительно выступил против передачи этих ракет Украине, поскольку это, по его мнению, приведет к эскалации.

Социал-демократическая партия Германии, которую возглавляет Шольц, даже прописала в предвыборной программе запрет ракет Taurus для Украины.