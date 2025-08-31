Мерц не исключил призыв женщин в армию из-за российской угрозы

Мерц утверждает: если новая модель добровольной военной службы будет недостаточной, "тогда придется разработать механизм для возвращения к обязательной военной службе", где призыв женщин также возможен.

Однако пока Конституция ФРГ не позволяет призывать женщин на военную службу, поэтому для этого нужно будет внести определенные коррективы.

"Мы должны это сделать", - подчеркнул канцлер и добавил, что впереди еще есть некоторые препятствия, но начало заложено. По его словам, приостановление призыва в 2011 году было "ошибкой с сегодняшней точки зрения".

Федеральный кабинет министров несколько дней назад одобрил законопроект, который расширит Бундесвер на десятки тысяч солдат. Модель министра обороны Германии Бориса Писториуса в значительной степени базируется на добровольном участии, и восстановление воинской обязанности не планируется пока.

Однако в дальнейшем возвращение к призыву возможно, если целевые показатели роста не будут достигнуты.

Сейчас в Бундесвере служит более 182 тысяч солдат, однако цель составляет не менее 260 тысяч. В частности, партии ХДС/ХСС сомневаются относительно того, можно ли этого достичь с помощью добровольной модели.

К примеру Андре Вюстнер из Ассоциации Бундесвера сомневается, что достаточное количество солдат можно набрать через добровольную службу.

Мерц об угрозе со стороны России

Канцлер ФРГ сообщил, что российский диктатор Владимир Путин нацелен не только на Украину и подчеркнул его обеспокоенность территориальными претензиями.

"Он хочет восстановить старый Советский Союз. И это включает часть моей страны", - заявил Мерц.

Также он отметил дестабилизацию демократии Германии, от чего нужно защищаться.

"В течение многих лет мы будем иметь дело с агрессивным российским авторитарным режимом, который не заинтересован в возвращении к порядку, основанному на правилах", - добавил канцлер.

Ядерное сдерживание

Относительно стратегического диалога по ядерному сдерживанию, Мерц отметил трансатлантические связи Германии. По его словам, ФРГ остается под "ядерным зонтиком" США, но готова обсуждать совместное использование французского ядерного оружия.

"Я не хочу вести нас к дополнительной новой зависимости",- отметил чиновник.