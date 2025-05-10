Мерц уклонился от ответа о Taurus для Украины: что сказал канцлер

Германия и в дальнейшем продолжит военную поддержку Украине. Однако будущие решения не являются предметом публичных обсуждений.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина.
На пресс-конференции немецкие журналисты напомнили Мерцу, что когда он был в оппозиции, то неоднократно выступал за передачу Украине ракет Taurus, и спросили, не изменилась ли его позиция сейчас.
"Какие меры мы принимаем вместе, чтобы прекратить эту войну, и какие совместные решения мы принимаем, чтобы защититься от возможной (повторной - ред.) войны в Украине - это не является предметом публичных обсуждений, а скорее интенсивных консультаций в таком формате, с США", - ответил журналистам канцлер Германии.
Напомним, накануне немецкие СМИ сообщили, что новое правительство Германии якобы решило засекретить поставки оружия в Украину. До этого, во время работы канцелярии Олафа Шольца, все данные о помощи Украине были открытыми и размещались в интернете.
Стоит заметить, что ранее Мерц заявлял, что готов одобрить передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.
Между тем посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, который ранее работал в Берлине, отметил, что поставки ракет Taurus станет первым испытанием для Мерца. От этого решения зависит лидерство Германии в свободном мире.
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