Мерц уклонился от ответа о Taurus для Украины: что сказал канцлер

На пресс-конференции немецкие журналисты напомнили Мерцу, что когда он был в оппозиции, то неоднократно выступал за передачу Украине ракет Taurus, и спросили, не изменилась ли его позиция сейчас.

"Какие меры мы принимаем вместе, чтобы прекратить эту войну, и какие совместные решения мы принимаем, чтобы защититься от возможной (повторной - ред.) войны в Украине - это не является предметом публичных обсуждений, а скорее интенсивных консультаций в таком формате, с США", - ответил журналистам канцлер Германии.