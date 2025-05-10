Мерц ухилився від відповіді про Taurus для України: що сказав канцлер

Німеччина й надалі продовжить військову підтримку Україні. Однак майбутні рішення не є предметом публічних обговорень.
Про це на пресконференції в Києві заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна.
На пресконференції німецькі журналісти нагадали Мерцу, що коли він був в опозиції, то неодноразово виступав за передачу Україні ракет Taurus, та запитали, чи не змінилася його позиція зараз.
"Які заходи ми вживаємо разом, щоб припинити цю війну, і які спільні рішення ми приймаємо, щоб захиститися від можливої (повторної - ред.) війни в Україні - це не є предметом публічних обговорень, а радше інтенсивних консультацій у такому форматі, зі США", - відповів журналістам канцлер Німеччини.
Нагадаємо, напередодні німецькі ЗМІ повідомили, що новий уряд Німеччини нібито вирішив засекретити постачання зброї в Україну. До цього, під час роботи канцелярії Олафа Шольца, всі дані про допомогу Україні були відкритими та розміщувалися в інтернеті.
Варто зауважити, що раніше Мерц заявляв, що готовий схвалити передачу Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.
Тим часом посол України в Бразилії Андрій Мельник, який раніше працював у Берліні, зауважив, що постачання ракет Taurus стане першим випробуванням для Мерца. Від цього рішення залежить лідерство Німеччини у вільному світі.
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