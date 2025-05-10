Передача Україні Taurus

Нагадаємо, напередодні німецькі ЗМІ повідомили, що новий уряд Німеччини нібито вирішив засекретити постачання зброї в Україну. До цього, під час роботи канцелярії Олафа Шольца, всі дані про допомогу Україні були відкритими та розміщувалися в інтернеті.

Варто зауважити, що раніше Мерц заявляв, що готовий схвалити передачу Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.

Тим часом посол України в Бразилії Андрій Мельник, який раніше працював у Берліні, зауважив, що постачання ракет Taurus стане першим випробуванням для Мерца. Від цього рішення залежить лідерство Німеччини у вільному світі.

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