Мерц скептически отреагировал на идею европейских миротворцев в Украине, - Politico

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг предложение создать общую европейскую армию для послевоенной Украины. Он подчеркнул, что насущные задачи ЕС важнее масштабных реформ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным издания, на неформальном саммите в Загребе Мерц приветствовал инициативы лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера по модернизации ЕС, но поставил под сомнение их актуальность для неотложных проблем Европы.
В последнее время Вебер выдвинул несколько заметных инициатив по укреплению роли ЕС на мировой арене.
Он предлагает не только отправлять солдат под "европейским флагом" в Украину, но и создать единую европейскую должность лидера, объединив функции председателя Европейского совета и председателя Европейской комиссии.
"Мы должны сосредоточиться на задачах, которые мы должны сделать сейчас", - отметил Мерц добавив, что масштабные изменения договоров в 27 странах - сложная задача.
Хотя канцлер не исключает принципиально возможности участия Германии в миротворческих миссиях, правительство еще не определилось с конкретными обязательствами.
Германия уже поддерживает региональную безопасность на российской границе, держа около 5000 военных в Литве и осуществляя патрулирование воздушного пространства Восточной Европы.
Вебер в ответ отметил, что между лидерами продолжается диалог и дискуссия.
Напомним, что после установления режима прекращения огня в Украине Германия может направить свой военный контингент в соседние страны НАТО. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" сообщил Фридрих Мерц.
Он заверил, что Германия и в дальнейшем будет делать свой вклад в поддержку Украины - политический, финансовый и военный.
Ранее Мерц уклонялся от прямого ответа на вопрос о возможности отправки немецких войск непосредственно в Украину для обеспечения режима прекращения огня. В то же время некоторые немецкие политики уже открыто выступили за такой шаг Берлина.