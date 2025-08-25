Мерц рассматривает фон дер Ляйен как кандидата в президенты Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассматривает возможность выдвижения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен как кандидата на президентских выборах в Германии в 2027 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Недавно у Мерца спросили, может ли женщина стать новым президентом Германии.
"Было бы хорошо", - коротко ответил он.
По информации Spiegel, список кандидатов в президенты очень короткий:
Как сообщает издание, в правительственных кругах недавно обсуждали, что Мерц рассматривает Урсулу фон дер Ляйен. Если она станет новым президентом Германии, фон дер Ляйен потеряет более половины своего срока на посту главы Европейской комиссии, поскольку ее переизбрали в 2024 году.
По данным журналистов, пост президента может быть для нее привлекательным: она вновь стала бы первой в истории - первой женщиной-министром обороны, первой женщиной-главой Европейской комиссии и первой женщиной-федеральным президентом.
Стоит заметить, что в Германии президента не выбирают прямым голосованием народа.
Президента выбирает Федеральное собрание (Bundesversammlung) - специальный орган, который собирается только для этого. В него входят: все депутаты Бундестага, такое же количество делегатов от земельных парламентов (обычно это региональные политики, общественные деятели, иногда знаменитости).
При этом кандидатов выдвигают только:
При этом канцлер может влиять на такой процесс косвенно, если его партия или коалиция предлагает кандидата, но формально права выдвигать нет.
Сейчас президентом Германии является Франк-Вальтер Штайнмайер. Его переизбрали на второй срок в феврале 2022 года.