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Штайнмаєра переобрали президентом Німеччини на другий термін

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Берлін, Неділя 13 лютого 2022 16:20
Штайнмаєра переобрали президентом Німеччини на другий термін Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Німеччини (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Федеральні збори Німеччини переобрало Франка-Вальтера Штайнмаєра президентом країни на другий термін. Його кандидатур підтримали 1045 законодавців з 1472.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати голосування, опубліковані на сайті Бундестагу.

Решта кандидатів на пост президента Німеччини набрали таку кількість голосів:

  • Герхард Траберт, лікар з Майнца-96;
  • Макс Отте, економіст і професор-140;
  • Штефані Гебауер, астофізик-58.

Президента Німеччини обирають на п'ятирічний термін.

Федеральні збори - це спеціальний конституційний орган Німеччини. Скликається для обрання президента країни. До нього входять депутати Бундестагу і представники регіонів.

У цей Федеральні збори складалося з 1472 учасників, у тому числі 763 депутатів Бундестагу. На голосування запросили колишнього канцлера Ангелу Меркель. Вона представляла землю Мекленбург-Передня Померанія.

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