Штайнмаєра переобрали президентом Німеччини на другий термін
Федеральні збори Німеччини переобрало Франка-Вальтера Штайнмаєра президентом країни на другий термін. Його кандидатур підтримали 1045 законодавців з 1472.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати голосування, опубліковані на сайті Бундестагу.
Решта кандидатів на пост президента Німеччини набрали таку кількість голосів:
- Герхард Траберт, лікар з Майнца-96;
- Макс Отте, економіст і професор-140;
- Штефані Гебауер, астофізик-58.
Президента Німеччини обирають на п'ятирічний термін.
Федеральні збори - це спеціальний конституційний орган Німеччини. Скликається для обрання президента країни. До нього входять депутати Бундестагу і представники регіонів.
У цей Федеральні збори складалося з 1472 учасників, у тому числі 763 депутатів Бундестагу. На голосування запросили колишнього канцлера Ангелу Меркель. Вона представляла землю Мекленбург-Передня Померанія.