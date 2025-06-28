Мерц объяснил, почему не будет говорить с Путиным: я бы воздержался надолго
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не планирует телефонных разговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным, поскольку предыдущие контакты с российским лидером не давали никаких результатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Мерц привел два примера - визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в июле 2024 года и телефонный разговор его предшественника, Олафа Шольца, с Путиным в ноябре 2024-го.
"Последний визит венгерского премьер-министра в Москву Россия встретила сильной бомбардировкой Киева и больницы, - отметил Мерц, цитирует dpa. - За последним телефонным разговором с моим предшественником последовали бомбардировки детской больницы. Поэтому если это результат таких телефонных звонков, я бы воздержался от них надолго", - сказал Мерц.
Канцлер подчеркнул, что не видит никаких признаков готовности Кремля к деэскалации.
Также прозвучал вопрос об отношении к президенту США Дональду Трампу. Мерц отметил, что видит "растущий скепсис" Трампа в отношении Путина.
"Президент США демонстрирует все больший скептицизм и становится более критичным. Это процесс", - добавил он.
По словам канцлера, в Европе существует четкое понимание ситуации, и, по его мнению, Трамп "приближается к этой оценке".
Мерц также отметил, что в Сенате США активно обсуждают новые санкции против России, а сам он прилагает усилия, чтобы ЕС и США действовали синхронно.
Напомним, что канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом и свои надежды относительно Украины.
Он заявил, что Трамп постепенно отдаляется от российского диктатора Владимира Путина. В то же время он отметил, что экономические санкции против России остаются предметом дискуссий в США, несмотря на широкое европейское одобрение.
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