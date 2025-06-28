Мерц пояснив, чому не буде говорити з Путіним: я б утримався надовго

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не планує телефонних розмов із диктатором РФ Володимиром Путіним, оскільки попередні контакти з російським лідером не давали жодних результатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Мерц навів два приклади - візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви в липні 2024 року та телефонну розмову його попередника, Олафа Шольца, з Путіним у листопаді 2024-го.

"Останній візит угорського прем'єр-міністра до Москви Росія зустріла сильним бомбардуванням Києва та лікарні, - зауважив Мерц, цитує dpa. - За останньою телефонною розмовою з моїм попередником послідували бомбардування дитячої лікарні. Тож якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б утримався від них надовго", - сказав Мерц.

Канцлер наголосив, що не бачить жодних ознак готовності Кремля до деескалації.

Також прозвучало питання про ставлення до президента США Дональда Трампа. Мерц зазначив, що бачить "зростаючий скепсис" Трампа щодо Путіна.

"Президент США демонструє дедалі більший скептицизм і стає критичнішим. Це процес", - додав він.

За словами канцлера, в Європі існує чітке розуміння ситуації, і, на його думку, Трамп "наближається до цієї оцінки".

Мерц також зазначив, що в Сенаті США активно обговорюють нові санкції проти Росії, а сам він докладає зусиль, щоб ЄС і США діяли синхронно.