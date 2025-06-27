Трамп начал дистанцироваться от Путина, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом и своих надеждах относительно Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche .

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп постепенно отдаляется от российского диктатора Владимира Путина. В то же время он отметил, что экономические санкции против России остаются предметом дискуссий в США, несмотря на широкое европейское одобрение.

" Президент США демонстрирует растущий скептицизм и становится более критичным. Это процесс. В Европе существует широкий консенсус относительно оценки этой войны. Я считаю, что президент Трамп приближается к этой оценке ", - отметил Мерц.

На вопрос журналиста, можно ли повлиять на Трампа, призвав его взять на себя историческую ответственность, Мерц ответил, что основным фактором давления на Путина должны стать более жесткие санкции.

"Войны обычно заканчиваются военным поражением или экономическим истощением. Военное поражение любой из воюющих сторон пока маловероятно, однако экономически и Россия, и Украина могут продержаться долго. В конце концов, остается только один вариант: можно ли применить более жесткие санкции, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров?", - отметил он.

В то же время канцлер пояснил, что Трамп блокирует часть санкций, ведь "они вредят и его экономике".

"Санкции также вредят его экономике. Но Сенат США сейчас интенсивно обсуждает введение санкций, где последнее слово будет иметь президент. Я делаю все возможное, чтобы Европейский Союз и Соединенные Штаты ввели более жесткие санкции совместно", - пояснил канцлер Германии.

Отдельно он прокомментировал и перспективу конфискации замороженных российских активов в Европе.

" Мы должны открыто обсудить этот вопрос. Но есть два сложных аспекта: будет ли такой шаг юридически допустимым? И как отреагируют рынки капитала, которые ценят надежность? ", - отметил немецкий лидер.

Несмотря на это, он выразил уверенность в том, что конфискованные средства в будущем должны пойти на восстановление Украины.