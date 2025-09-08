Мерц предупредил: планы Путина не ограничиваются Украиной, а лишь начинаются с нее

Империалистические планы российского диктатора Владимира Путина не ограничиваются Украиной.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По его словам, все указывает на то, что империалистические планы Путина не закончатся на Украине, а лишь начинаются с нее.
Мерц призвал европейских союзников пересмотреть свои интересы и активно искать новые партнерства по всему миру, поскольку отношения с США меняются.
"Мы в Европе должны скорректировать наши интересы - без фальшивой ностальгии", - отметил немецкий канцлер.
Он добавил, что, хотя США остаются важным партнером, эти отношения стали менее очевидными, поскольку Вашингтон обусловливает свои связи определенными интересами и темами.
Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что российский диктатор Владимир Путин, "возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени".
В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский диктатор Владимир Путин - хищник. Он не остановится на Украине и уже атакует европейские страны.