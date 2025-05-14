Мерц пообещал сохранить единство Запада в отношении Украины: "приложу все усилия"
Канцлер Германии выступил за безусловное прекращение огня в Украине. Он отметил важность сохранения единства между ЕС и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Запад не разделяться по Украине и заявил, что работает над обеспечением единства между союзниками в Европе и Соединенными Штатами относительно того, как прекратить войну.
Мерц заявил, что Запад не может принять продиктованный мир для Украины или подчинение статус-кво, достигнутого российскими военными силами.
"Ни один диктат относительно мира и ни одно подчинение фактам, созданным военным путем против воли Украины, не совместимы с нашей позицией", - заявил Мерц.
Он выступил за день до того, как представители Украины и России должны встретиться для мирных переговоров в Стамбуле.
"Такое (временное 30-дневное, - ред.) прекращение огня может открыть окно, в котором станут возможными мирные переговоры... Чрезвычайно важно, чтобы политический Запад не позволил себе быть разделенным, и поэтому я приложу все усилия для того, чтобы и в дальнейшем достигать как можно большего единства между нашими европейскими и американскими партнерами", - сказал он.
Мерц также отметил, что война в Украине и ее результат будут определять не только судьбу Украины.
"Результат этой войны определит, будут ли продолжать господствовать закон и порядок в Европе и мире, или победят тирания, военная сила и чистое право сильнейшего", - подытожил он.
Переговоры России и Украины в Турции
Напомним, что ряд европейских лидеров вместе с американским лидером Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским договорились, что временное перемирие между Россией и Украиной должно начаться с понедельника, 12 мая.
Однако, в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин отверг предложение об установлении режима тишины, но заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.
Президент Зеленский, в свою очередь, подтвердил готовность Украины вступить в диалог с Россией, но отметил, что встреча возможна только после прекращения огня на фронте.
Позже Стамбул заявил, что готов взять на себя роль посредника в запланированной встрече.
Заметим, что спецпредставитель Трампа Кит Келлог ранее отмечал, что возможность переговоров появится только после введения режима прекращения огня.
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