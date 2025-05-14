Мерц пообещал сохранить единство Запада в отношении Украины: "приложу все усилия"

Канцлер Германии выступил за безусловное прекращение огня в Украине. Он отметил важность сохранения единства между ЕС и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Запад не разделяться по Украине и заявил, что работает над обеспечением единства между союзниками в Европе и Соединенными Штатами относительно того, как прекратить войну.

Мерц заявил, что Запад не может принять продиктованный мир для Украины или подчинение статус-кво, достигнутого российскими военными силами.

"Ни один диктат относительно мира и ни одно подчинение фактам, созданным военным путем против воли Украины, не совместимы с нашей позицией", - заявил Мерц.

Он выступил за день до того, как представители Украины и России должны встретиться для мирных переговоров в Стамбуле.

"Такое (временное 30-дневное, - ред.) прекращение огня может открыть окно, в котором станут возможными мирные переговоры... Чрезвычайно важно, чтобы политический Запад не позволил себе быть разделенным, и поэтому я приложу все усилия для того, чтобы и в дальнейшем достигать как можно большего единства между нашими европейскими и американскими партнерами", - сказал он.

Мерц также отметил, что война в Украине и ее результат будут определять не только судьбу Украины.

"Результат этой войны определит, будут ли продолжать господствовать закон и порядок в Европе и мире, или победят тирания, военная сила и чистое право сильнейшего", - подытожил он.