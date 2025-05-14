Мерц пообіцяв зберегти єдність Заходу щодо України: "докладу всіх зусиль"
Канцлер Німеччини виступив за безумовне припинення вогню в Україні. Він наголосив на важливості збереження єдності між ЄС і США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Захід не розділятися щодо України та заявив, що працює над забезпеченням єдності між союзниками в Європі та Сполученими Штатами щодо того, як припинити війну.
Мерц заявив, що Захід не може прийняти продиктований мир для України чи підкорення статус-кво, досягнутого російськими військовими силами.
"Жоден диктат щодо миру і жодне підкорення фактам, створеним військовим шляхом проти волі України, не сумісні з нашою позицією", - заявив Мерц.
Він виступив за день до того, як представники України та Росії мають зустрітися для мирних переговорів у Стамбулі.
"Таке (тимчасове 30-денне, - ред.) припинення вогню може відкрити вікно, в якому стануть можливими мирні переговори... Надзвичайно важливо, щоб політичний Захід не дозволив собі бути розділеним, і тому я докладу всіх зусиль для того, щоб і надалі досягати якомога більшої єдності між нашими європейськими та американськими партнерами", - сказав він.
Мерц також наголосив, що війна в Україні та її результат визначатимуть не лише долю України.
"Результат цієї війни визначить, чи продовжуватимуть панувати закон і порядок у Європі та світі, чи переможуть тиранія, військова сила та чисте право найсильнішого", - підсумував він.
Переговори Росії та України у Туреччині
Нагадаємо, що низка європейських лідерів разом з американським лідером Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським домовились, що тимчасове перемир'я між Росією та Україною має початись з понеділка, 12 травня.
Однак, у ніч на 11 травня російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію щодо встановлення режиму тиші, але заявив про готовність Росії поновити переговори з Україною 15 травня в Стамбулі.
Президент Зеленський, своєю чергою, підтвердив готовність України вступити у діалог з Росією, але зауважив, що зустріч можлива лише після припинення вогню на фронті.
Пізніше Стамбул заявив, що готовий взяти на себе роль посередника у запланованій зустрічі.
Зауважимо, що спецпредставник Трампа Кіт Келлог раніше наголошував, що можливість переговорів з’явиться лише після впровадження режиму припинення вогню.
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